Polícia investiga morte de homem encontrado carbonizado em Tabatinga

Tabatinga (AM) - O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã da última segunda-feira (30), no município de Tabatinga, distante 1.106 quilômetros de Manaus. O cadáver foi encontrado por pessoas da comunidade, no bairro Villa Brasil. Ele estava em um terreno baldio, num barraco que também foi incendiado.



O homem foi identificado pela Polícia Militar como sendo de Luís Henrique Dias, de 34 anos, conhecido na região como "Peruchito". As primeiras informações apontam que o homem seria natural do Peru, mas a polícia verificou que Luís Henrique era do município de Atalaia do Norte, no Amazonas. A suspeita é que a morte tenha relação com o tráfico de drogas na região.

O corpo foi levado para o Hospital de Guarnição do Exército em Tabatinga, onde passará por necrópsia.



Outro caso

Também na véspera do feriado outro homicídio foi registrado pelo 8° Batalhão da Polícia Militar no município. Cristiano Nogueira Lopes, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro Nova Esperança. Segundo a PM, Cristiano já era conhecido na área e tinha passagens pela polícia, tendo, inclusive, um mandado de prisão por roubo.



