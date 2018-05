O sono dos justos de Omar Aziz e o terceiro ciclo de Amazonino

Omar quer aproveitar a campanha para derrubar o que ele chama de “campanha difamatória” que atenta contra a sua vida pública | Foto: Malika





A quem acha que Omar Aziz (PSD) está preocupado com os ataques que vem sofrendo, mesmo antes de confirmar sua candidatura ao governo, ele manda um recado:

— Durmo o sono dos justos. Até porque quando fui governador não maltratei ninguém, disse.

Se for mesmo candidato, Omar quer aproveitar a campanha para derrubar o que ele chama de “campanha difamatória” que atenta contra a sua vida pública. Para ele, “esclarecer essas acusações é mais importante do que o processo eleitoral”.

— A eleição é o de menos para mim. Quero esclarecer tudo isso por meus filhos, por minha família, por meus amigos. Isso sim, é mais importante! –, garantiu o senador.

Vem aí o Terceiro Ciclo...

O velho e famoso Terceiro Ciclo volta nos próximos dias.

A intenção do governador Amazonino Mendes (PDT) é que o Amazonas volte a ser autossuficiente ao menos na produção de farinha.

... De novo!

De passagem por Codajás, o governador anunciou que os investimentos para o setor primário na compra de implementos agrícolas já chegam a R$ 80 milhões.

Reprise

Tomara que dessa vez dê certo. Porque já vimos esse filme, cujo título poderia muito bem ser “Ilusão Perdida”. Não só com o Terceiro Ciclo, como também com a Zona Franca Verde.

“Renda certa”

Hoje, o governo lançará o programa “Renda Certa”, que vai incentivar inicialmente mais de 30 mil pessoas a montarem ou expandirem o próprio negócio.

A iniciativa é destinada a pessoas físicas e microempreendedores.

Memórias do 1º de maio

Em outros tempos, o dia 1º de maio era motivo de uma festa que movimentava milhares de trabalhadores no Amazonas, através do sistema FIEAM (leia-se SESI e SENAI).

Principalmente na época do então presidente João Furtado, que abria todos os anos a Olímpiada Operária no Clube do Trabalhador.

Velhos tempos

Sinal dos tempos de vacas magras por que passa o Brasil, este ano a FIEAM se limitou a enviar uma mensagem otimista pelo Dia do Trabalho – “Hoje é o Dia daquele que move o país: O trabalhador. Você é a razão de nossas ações em prol da qualidade de vida e do fortalecimento da indústria”.

Marcou presença

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) esteve nesta segunda-feira (30/04), em Presidente Figueiredo para prestigiar o quarto dia de festejos da 28ª edição da Festa do Cupuaçu.

Dá-lhe, Figueiredo!

O senador encheu a bola do município ao dizer que Figueiredo está consolidado como a cidade do interior que recebe o maior número de turistas no Amazonas.

— A Festa do Cupuaçu, definitivamente, gera oportunidades de emprego e renda.

Greve geral

Coordenador nacional e um dos mais antigos militantes do MST no Paraná, Roberto Baggio defendeu, nesta terça-feira (1º de maio), em Curitiba, que os movimentos que apoiam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva organizem “uma greve geral em todo o país".

Pressão e liberdade

A paralisação seria programada para o dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) irá julgar ações que podem livrar da prisão o petista.

— Precisamos intensificar as mobilizações nos próximos meses. A greve geral é uma das ideias para fazermos pressão pela soltura do presidente Lula.