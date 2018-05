Dez detentos seguem foragidos em Coari; veja fotos de foragidos

Coari – Por volta das 5h da manhã desta terça-feira (2), presos do Pavilhão "Correção" da Unidade Prisional de Coari (UPC) investiram em uma fuga em massa após serrarem as grades de cela da unidade prisional. Dos 20 presidiários que estavam na cela, 11 conseguiram escapar e, até o momento, apenas um deles foi recapturado por policiais militares de Coari (município distante 362 km de Manaus).

O Comandante do 5° Batalhão de Policiamento Militar (BPM), major Pedro Moreira, informou que a fuga foi planejada por Márcio Martins Saldanha, conhecido como “Tabajara”, que pretendia fugir para não participar da audiência de custódia, marcada para esta terça. “Através do plano do Márcio que os outros presos conseguiram fugir”, explicou o major.

Leia também: Número de mortos em tentativa de fuga no Pará passa de 20

De acordo com os policiais militares que estiveram no local, os internos serraram as barras de ferro da grade de duas celas e também as grades de contenção do pavilhão, por onde tiveram acesso ao pátio. Com apoio de cadeiras e uma estrutura de concreto tiveram acesso facilitado ao muro e fugiram da unidade prisional.

Ainda de acordo com o major, haviam mais de 30 homens no pavilhão que tem capacidade para 50. Na cela, por onde os detentos escaparam, 20 homens estavam presentes. Os presos que estavam nas celas danificadas foram realojados para outro local na unidade.

Dos 11 detentos que conseguiram fugir, somente um foi recapturado. | Foto: Divulgação

Foi realizada uma revista no presídio para verificar se haveria a possibilidade de alguma outra fuga e também em busca de objetos que pudessem ser utilizados para serrar grades ou pular os muros. Além disso, foi realizada a recontagem dos internos.

Dois dos presos que fugiram na madrugada desta quarta já tiveram seus nomes citados em fuga da Unidade Prisional de Coari, em janeiro deste ano. Railan Gama da Silva, vulgo “Chinho” e Daniel Rosário de Lima, vulgo “Aborto”, são dois dos sete detentos procurados pela Polícia Militar.

Na ocasião, os detentos conseguiram escapar durante a queima de fogos do Ano Novo, em um momento da distração da segurança, ao serrarem as celas onde estavam confinados.

Seap

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou em nota que a ocorrência foi contida por policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar, no município, que evitaram que mais presos tivessem êxito na fuga, reconduzindo os demais para outro local dentro da unidade prisional. Logo após a fuga, os policiais recapturaram um dos 11 internos: Márcio Martins Saldanha.

A secretaria também divulgou a lista com o nome dos dez detentos foragidos:

Anderson Praia de Castro;

Daniel Rosário de Lima;

Gleibson Magalhães de Almeida;

Marcos de Souza Barros;

Niltomar dos Santos Araújo

Paulo da Silva Reis;

Railan Gama da Silva;

Raimundo Pereira da Silva Júnior;



Rajan Cleves Monteiro dos Santos; e

Tayson Cândido Carvalho.

Leia mais:

Dez presos fogem de unidade prisional no interior do Amazonas

Quatro homens são presos depois de perseguição policial no Mutirão

Treze detentos são recapturados após fuga de 92 presos em Roraima