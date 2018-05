Ossada é encontrada próximo a Cidade Universitária em Iranduba, no AM

Manaus - Em uma área de mato, uma ossada foi encontrada na tarde desta quarta-feira (2), em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), nas proximidades da Cidade Universitária. O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado pela polícia do município que realizou o atendimento da ocorrência.

Não há informações ainda se a ossada é de uma ou de mais pessoas. Isso só será possível após exames no IML.

Informações preliminares dão conta de que a ossada foi encontrada por moradores que passavam pelo local.

Leia também: Cidadão que se passava por investigador da PC é preso em Manaus

Esfaqueado



Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado na tarde desta quarta-feira (2), na rua Eulálio Chaves, no Japiim, na Zona Sul de Manaus. A vítima teria ficado com as vísceras expostas e foi levada as pressas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade.

Mais informações em instantes.

Leia mais:

SEDUC abre processo seletivo para contratação de estagiários

Concurso: Prazo para entrega de documentos é prorrogado pela SSP-AM

Mediotec disponibiliza cursos para mais de 1,5 mil estudantes no AM