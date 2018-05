Eis a questão: Renda certa ou voto certo no Amazonas?

O motivo do quiproquó foi o tal do Renda Certa, programa lançado pelo governador Amazonino Mendes (PDT) que vai sacar R$ 38 milhões dos cofres | Foto: Malika





Deputados Wanderley Dallas e Augusto Ferraz bateram de frente na sessão de ontem (3), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O motivo do quiproquó foi o tal do Renda Certa, programa lançado pelo governador Amazonino Mendes (PDT) que vai sacar R$ 38 milhões dos cofres estaduais para ser distribuído a pessoas físicas, microempreendedores, associações e cooperativas. Ferraz afirmou que, com a ajuda de R$ 1 mil para cada pessoa, às vésperas da eleição, os “empreendedores” vão acabar quebrando, porque não terão como pagar funcionários.

Ao ouvir isso, Dallas saltou nas tamancas e partiu para cima de Ferraz, defendendo a “boa intenção” do governador Amazonino.

Choque de ideologias

Durante o bate-boca, foi necessária a intervenção dos seguranças para serenar os ânimos.

– Foi nada não. Somente um choque de ideologias! – desconversou um dos seguranças.

Alfinetada

A tropa de choque de Amazonino também não gosta nadica de nada da comparação que o deputado Serafim Corrêa (PSB) fez sobre o programa do governador.

Sarafa disse que em vez de se chamar “renda certa” o programa deveria se chamar “ voto certo” .

Na terra do leite

Nem bem chegou de Codajás, Amazonino já arrumou a mochila para partir hoje com destino a Autazes.

O deslocamento do pedetista acontecerá logo depois à solenidade de posse do presidente e do vice do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

Na terra de Tio Sam

Por falar em viagem, chegou ontem à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a prestação de contas da última viagem que o governador fez a Nova Iorque, este mês.

Ossos do ofício

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado David Almeida (PSB), cumpriu, ontem, uma agenda importantíssima logo pela manhã.

Foi ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) apresentar a defesa de sua prestação de contas, referente ao período em que foi governador interino do Estado, de maio a outubro do ano passado.

À disposição

David entregou à presidente Yara Lins a defesa para as alegações apresentadas pelo TCE, em relação à prestação de contas dos 144 dias em que ele foi governador.

— Estou à disposição no que for necessário para prestar os devidos esclarecimentos que o TCE achar necessário.

Livro solidário

A campanha de coleta de livros usados e em bom estado para a 4ª Feira de Livros dos Bilhares arrecadou, até ontem (5), um total de 5.981 volumes.

Livro solidário 2

Os livros serão distribuídos gratuitamente no próximo sábado (5), a partir das 17h, no Parque Ponte dos Bilhares.

A feira é promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

PM sem colete

A Polícia Militar recolheu os coletes balísticos vencidos dos policiais, mas não entregou os novos equipamentos de segurança profissional.

A cobrança foi feita da tribuna pelo deputado Cabo Maciel (PR).

Alvo de bandido

O parlamentar questionou qual a dificuldade em encaminhar coletes novos para só depois pedir os vencidos?

– Depois, como enfrentar tiroteio sem colete à prova de balas? – cutucou Maciel.





