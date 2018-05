Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Iranduba

Iranduba – O corpo de um homem de 55 anos, em avançado estado de decomposição, foi encontrado, por volta de 9h, da manhã desta sexta-feira (04), dentro do banheiro de uma casa, situada na rua Trombetas, bairro Alto, no município Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O homem morava sozinho na residência e a principal suspeita é que o homem tenha sofrido um acidente doméstico.

De acordo com informações do Sargento Campos, da Polícia Militar de Iranduba, a polícia encontrou o corpo, após ser acionada pela vizinhança. “Além do avançado estado de decomposição, a vizinhança começou a sentir o mau cheiro e acionou a polícia”, disse.



A principal suspeita é que o homem tenha quebrado o pescoço, após escorregar no banheiro da casa.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), localizado na Avenida Noel Nutels, Cidade Nova II, Zona Leste de Manaus, onde serão realizados exames para confirmar a causa da morte.

