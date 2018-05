Primo de 'Zé Roberto' e líder de massacre no Compaj é preso em Roraima

Manaus - José de Arimateia Façanha do Nascimento, de 33 anos, o "Ari", primo do narcotraficante "Zé Roberto da Compensa", foi preso última sexta-feira (4), na vila Itaquera, região do baixo Rio Branco, no Sul de Roraima. A Informação foi confirmada pelo titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) , Guilherme Torres, nesta segunda (7).



Segundo o delegado, o traficante estava foragido desde do dia 1º de janeiro de 2017 do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8 da BR-174. "Ele é apontando como um dos líderes do massacre que resultou na morte de 56 presos no Compaj", disse Torres.

Ainda segundo o delegado, o local onde "Ari" foi preso é um ponto estratégico de recebimento e distribuição de drogas que entram no país vindo da Colômbia.

"Ari" estava em um local estratégico do tráfico | Foto: Divulgação/Google Maps

"Ele estava em um local estratégico e gerenciava o tráfico de lá. A droga escoa da cabeça do cachorro e passa em Itaquera, onde ele estava, e descia pelo Airão Velho e Novo Airão", contou o delegado.

A prisão foi pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e agentes da Divisão de Inteligência e Captura (Dicap).

"E stávamos com a informação, fizemos o planejamento e entramos em contato com os policiais da Dicap de Roraima e eles realizaram a prisão. Ele deve chegar em Manaus nesta terça-feira (8) depois de meio-dia", falou Guilherme Torres.

Arimateia cumpria pena por latrocínio (roubo seguido de morte). No entanto, depois da fuga, passou a responder também por envolvimento no massacre do Compaj.

