Presa mulher que entrou em prisão com creme dental recheado de maconha

Nova Olinda do Norte (AM) - Uma mulher foi presa na tarde desta terça-feira (8), por volta das 15h, no momento em que tentava entrar com entorpecentes na prisão do município de Nova Olinda do Norte (distante 135 quilômetros de Manaus). Ela escondeu 10 trouxinhas de maconha dentro de um tubo de creme dental.

De acordo com a polícia, durante revista nos materiais de higiene levados pela suspeita, os agentes perceberam que uma caixa de creme dental estava violada. Ao revistar os pertences da mulher, os funcionários encontraram as drogas enroladas em sacos plásticos.

Ao ser questionada pelos policiais, a mulher explicou que a droga estava sendo levada para o seu primo, que está preso na unidade prisional. A polícia ainda explicou que a mulher confessou que namora o detento, mas não disse onde comprou os materiais ilícitos.

A mulher foi autuada por tráfico de drogas e por tentar entrar com objetos não autorizados na unidade prisional. Ela foi conduzida à 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde deve permanecer até passar por audiência de custódia.

