Menor é apreendido por oferecer água e estuprar menina de 6 anos no AM

Manaus – Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta segunda-feira (7), por estupro de uma menina de 6 anos. O menor foi capturado na casa onde morava, situada na rua São Domingos Sávio, terceira etapa do bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), o adolescente cometeu o crime no dia 5 de junho de 2015. Na ocasião, a vítima estava brincando na rua próxima à residência do infrator, quando ele ofereceu para ela um copo com água. Depois, o menor a convidou para entrar no imóvel, onde consumou o ato.



Segundo a delegada Elizabeth de Paula, a mãe da menina percebeu o estupro ao dar banho na criança.

“Após o ato, a criança saiu desesperada da casa do infrator. A mãe da vítima nos informou que a menina chegou em casa chorando muito, sem dizer o que havia acontecido. Durante o banho, a mãe da garota observou que a filha havia sido abusada sexualmente e, após ser encorajada a contar o que havia acontecido, a criança acabou relatando o crime.



O mandado de busca e apreensão em nome do infrator foi expedido no dia 30 de outubro de 2017, pela juíza Rebeca de Mendonça Lima, da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas. O adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na Deaai, ele vai ser encaminhado ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, situado na rua Vivaldo Lima, bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

