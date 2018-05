Mala com 5 kg de maconha é apreendida em barco no porto de Tonantins

A apreensão ocorreu nesta terça-feira | Foto: Divulgação





Tonantins - A Policia Militar apreendeu, nesta terça-feira (8), cinco quilos de drogas escondidos em uma mala no Porto Hidroviário de Tonantins (município distante 849 km de Manaus), durante revistas nas bagagens de passageiros.

Provavelmente nos pacotes continham maconha, do tipo "skunk", e pesavam cinco quilos. A droga estava em uma mala no interior da embarcação. Já o dono da mala não foi identificado. O entorpecente foi apresentado na Delegacia de Tonantins para os procedimentos cabíveis.



Creme dental recheado de maconha

Uma mulher foi presa na tarde desta terça-feira (8), por volta das 15h, no momento em que tentava entrar com entorpecentes na prisão do município de Nova Olinda do Norte (distante 135 quilômetros de Manaus). Ela escondeu dez trouxinhas de maconha dentro de um tubo de creme dental.

De acordo com a polícia, durante revista nos materiais de higiene levados pela suspeita, os agentes perceberam que uma caixa de creme dental estava violada. Ao revistar os pertences da mulher, os funcionários encontraram as drogas enroladas em sacos plásticos.

