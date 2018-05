Juiz do AM pede prisão de ‘Curica’

Nesta semana, o juiz Rômulo Garcia Barros pediu a prisão imediata do gerente do Cartel de Cali no Brasil, Antônio Mota GraçaPenais (VEP) | Foto: Reprodução

Manaus - O narcotraficante Antônio Mota Graça, 66, conhecido como “Curica” teve a prisão decretada nesta semana pelo juiz Rômulo Garcia Barros Silva, da Vara de Execuções Penais (VEP). De acordo com a Polícia Federal (PF), o foragido da Justiça é um dos maiores chefes do tráfico de cocaína da Amazônia Legal e, segundo o relatório da comissão parlamentar de inquérito destinado a investigar o avanço e a impunidade do tráfico de entorpecentes em Brasília, o réu é o gerente do “Cartel de Cali” no Brasil.



Na decisão do magistrado, conforme os autos nº:0206798-75.2018.8.04.0001, Antônio Mota é condenado à pena de 8 anos e 8 meses por ter sido incluído no artigo 12 da antiga Lei de Drogas. De acordo com o documento, o pedido da defesa de “Curica” fez uma solicitação à Justiça do Amazonas com base no reconhecimento de prescrição do processo e extinção de pena, que foi indeferido pelo juiz. O magistrado Rômulo Garcia determinou a prisão imediata do traficante.

Antônio é um conhecido traficante da década de 80 no Brasil. Segundo a PF, a organização criminosa a que Antônio Mota Graça pertence é investigada desde 1985 pela por agentes federais brasileiros e por policiais norte-americanos, por enviar toneladas de drogas para os Estados Unidos e Europa.

Leia também: Manifestantes da FDN querem 'Zé Roberto' e 'João Branco' no Amazonas

Consta em um documento do Ministério Público Federal (MPF), que em 18 de julho de 1989, foram apreendidos com o grupo de Antônio Mota, em Portugal, cinco tambores de óleo de copaíba contendo 250 quilos de cocaína pura, o famoso “brilho”. Conforme o órgão, “Curica” era o principal responsável pela exportação dos entorpecentes para a Europa e América do Norte. Ainda de acordo com o órgão federal, Antônio Mota também já foi condenado por tráfico internacional de drogas em uma seção judiciária de São Paulo.

Citação

O relatório da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico, em Brasília, também citou Antônio Mota Graça com ligações com narcotraficantes do Suriname e da Holanda.

Segundo o documento, “Curica” é um dos principais gerentes dos cartéis colombianos na Amazônia e já teve cocaína apreendida em Palmas (TO) pela PF. Conforme o relatório, documentos da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos revelam que o ex-general paraguaio, Lino Oviedo, tem relações estreitas com o narcotraficante, com donos de casas de câmbio e funcionários públicos, até autoridades.

Familiar preso

Em outubro do ano passado, o sobrinho de “Curica”, o pistoleiro da facção criminosa Família do Norte (FDN), Gregório da Graça Alves, o “Mano Greg”, envolvido em vários homicídios na capital amazonense; foi preso com o comparsa Afonso Celso Caldas, o “Celsinho”,

na Colômbia. Os dois eram procurados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Procurado

A Superintendência da Polícia Federal do Amazonas também procura o irmão de “Curica”, Jorge Mota Graça, que também tem relações estreitas com o narcotráfico internacional. Jorge fugiu do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174, no dia 4 de outubro de 2012.





Leia mais:

FDN propõe pagamento pela execução de policiais e juízes no AM

'João Branco' é condenado a mais de 30 anos por morte de Oscar Cardoso

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp