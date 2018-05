Um morre e dois ficam feridos em acidente com carreta e carro no AM

Manaus - Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio deixou um morto e dois feridos na noite desta quarta-feira (9), na BR-174, estrada que liga Manaus a Boa Vista. O acidente aconteceu no KM 21, na entrada do Ramal do Pau Rosa.

A vítima que veio a óbito ficou presa às ferragens, já as outras duas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas foram encaminhadas para um hospital de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (Cbmam), as equipes de resgate foram acionadas para o acidente por volta das 19h30, e permanecem no local para retirar, das ferragens, a vítima fatal do acidente.

O carro do Instituto Médio Legal (IML) foi acionado para a ocorrência e deve realizar a remoção do corpo. O Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) também se deslocou para o local para realizar o trabalho necessário na área do acidente.

