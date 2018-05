No AM, homem é preso dentro de barco com mala recheada com drogas

Manaus - Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (9), durante a Operação "Sentinela", da Polícia Militar, com dois pacotes grandes de maconha e outros dois de cocaína enrolados em uma rede, dentro de uma embarcação no porto de Benjamin Constant (distante 1.118 quilômetros de Manaus). O suspeito estava na companhia de outro homem, que conseguiu fugir no momento da ação policial.

De acordo com a polícia, durante revista na embarcação M. Monteiro, dois homens, ao avistarem os policiais, pegaram as bagagens e tentaram fugir. A equipe começou a perseguição a pé e conseguiu capturar um dos homens, que estava em pose das drogas. Um total de aproximadamente 4 kg.

Os policiais perguntaram ao homem sobre a procedência das drogas e ele alegou que era apenas o carregador. O suspeito disse que não sabia o que tinha dentro da mala revistada pelos policiais. Ele informou que o dono do objeto ilícito era o outro homem, que conseguiu fugir.

O homem foi encaminhado à 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para que todos os procedimentos sejam realizados. O homem deve participar de uma audiência de custódia para saber se permanece preso ou se vai responder em liberdade.

