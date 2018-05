Escolas de Manaus recebem monitoramento da polícia para inibir crimes

Manaus – O primeiro dia da Operação Tiradentes, em Manaus, contou com diversas ações nas escolas de Manaus nesta sexta-feira (11). O objetivo é inibir a criminalidade nos arredores das escolas públicas da capital. A princípio, a operação está sendo realizada em 34 unidades escolares da Zona Oeste de Manaus.

A operação conta com o apoio das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) e Delegacia Especializada de Capturas e Polinter (DECP).

As demais zona da cidade também serão atendidas, segundo a delegada titular da DECP, Fernanda Antonucci. Ela informou que a operação vai garantir mais segurança aos estudantes.

“Estamos acompanhando a saída dos alunos desse turno vespertino. Estamos buscando anormalidades, como pequenos furtos dentro das escolas e nas proximidades. Também buscamos tentar inibir o consumo e tráfico de drogas dentro da escola”, disse.







Segundo a delegada da Seai, Marília Campelo, a secretaria está dando apoio operacional. “A Seai detém as informações estatísticas oficiais do Estado. Essas operações são montadas a partir de dados e relatórios que repassamos à secretaria de segurança e à Delegacia Geral, assim como denúncias que a própria polícia recebe diariamente”, disse a delegada.

A operação Tiradentes também tem como objetivo, conscientizar os gestores das escolas sobre a importância de denunciar as infrações cometidas dentro das instituições.

“Estamos conscientizando os gestores das escolas, dizendo para eles que adolescentes de 12 a 17 anos também respondem pelo ato infracional e podem ser apreendidos. Recebemos denúncias graves de alunos que não só consomem, mas também são traficantes dentro das escolas. Nessa idade, os jovens estão muitos vulneráveis a desenvolverem o vício, além de virarem clientes assíduos”, pontuou a delegada Marília Campelo.

Policiais realizam primeiro dia da operação Tiradentes em escolas da Zona Oeste de Manaus | Foto: Marcio Melo

A primeira escola que foi atendida pela operação, nesta sexta-feira, foi a Escola Estadual Fueth Paulo Mourão, situada na rua Dalmir Câmara, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Segundo a pedagoga da escola, Marisa Melo, os gestores se reuniram com as autoridades policiais para informar sobre os principais atos infracionais identificados no local, além de ameaças à integridade física e psicológica dos alunos.

“Nós falamos a respeito de furtos e dos usuários de drogas (maconha e cocaína). Também reportamos questões de indisciplina verbal, bullying. Essas são ações que achamos que não passam de apelidos, mas que causam um grande impacto no aluno”.



Ainda segundo a pedagoga, também há casos de alunos que marcam brigas pelas redes sociais. “Os alunos marcam pelo Facebook para brigar. Às vezes, as brigas acontecem entre alunos e até entre grupos de outras escolas também”, afirmou.

Com a operação Tiradentes, a pedagoga espera haver mudanças no local. “A delegada falou que devemos registrar os casos na delegacia. Com essa operação, a intenção é para que as ocorrências não fiquem mais somente na escola”, finalizou.

Delegada Fernanda Antonucci participa da operação Tiradentes | Foto: Marcio Melo

Segundo o delegado da Seaop, Divanilson Cavalcanti, a operação funciona em caráter preventivo. “Entendemos que proteger o aluno e investir na educação são os melhores caminhos para combater a criminalidade. É melhor prevenir que um jovem entre no mundo do crime, do que tentar reeducá-lo no presídio”, pontuou.

