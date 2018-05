Assalto a táxi termina com bandido morto por policiais em Manaus

Manaus – Um assalto a um táxi terminou com uma morte e um adolescente apreendido, na noite desta sexta-feira (11). Por volta das 18h50, um taxista, de 60 anos, recebeu o chamado para uma corrida no conjunto Santos Dumont, zona Centro-Oeste de Manaus. No caminho, os homens anunciaram o assalto e o taxista jogou o veículo para cima de uma viatura da Polícia Militar. Houve troca de tiros e um suspeito foi morto com vários tiros.

O homem, de 25 anos, morreu na hora e um adolescente, de 16, foi apreendido pela PM. Eles haviam embarcado no veículo e pediram para serem transportados até um shopping, situado na avenida Arquiteto José Henrique, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Ao chegarem nas proximidades do centro comercial, na avenida Campos Sales, os bandidos anunciaram o assalto. Um dos assaltantes estava armado com um revólver de calibre 32. O taxista avistou uma viatura da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e teve a reação de "jogar" o carro em direção à viatura. Nesse momento, ele foi para cima do assaltante armado e tentou desarmá-lo. Sem sucesso, ele saiu do veículo. O assaltante atirou contra a viatura e os policiais revidaram.

O homem morreu no banco traseiro do táxi, que ficou crivado com várias balas. Os vidros de algumas janelas quebraram por conta dos tiros. O adolescente foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e o corpo o segundo suspeito foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Insegurança em Manaus

Mesmo com moradores trancafiados em suas casas e com medo nos quatro cantos de Manaus, principalmente, na Zona Norte, conforme divulgado pelo Em Tempo com as matérias: "Cidade de Deus, o retrato do medo e da insegurança em Manaus" e "Prisioneiros do medo: moradores relatam falta de segurança no Mutirão", publicadas em março e maio de 2018, respectivamente, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) diz que entre janeiro e março deste ano houve uma queda de 15,5% no número de homicídios em comparação com o mesmo período dos anos de 2014 a 2017.

A pasta contabiliza apenas 184 homicídios este ano, contra 218 da média dos últimos quatro anos. Apesar da diminuição, a insegurança ainda toma conta da população, que assiste a dois homicídios por dia.

Vale ressaltar, também, que em janeiro de 2017 houve o segundo maior massacre da história de penitenciárias do país, em que 64 presos foram assassinados, sendo boa parte deles decapitados, em duas unidades prisionais do Estado: O Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), ambas em Manaus.

