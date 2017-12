Duas toneladas de drogas e armas de grosso calibre são apreendidas em Anori

Três pessoas ainda não identificadas foram presas com cerca de duas toneladas de drogas e armamento pesado, entre eles um fuzil, na noite desta quinta-feira (21), em Anori, município distante 194 quilômetros da capital. De acordo com policiais da 79ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a droga teria como destino a cidade de Manaus.

Segundo uma fonte que mora no município, que preferiu não ter o nome divulgado, cinco pessoas estavam com a droga e as armas em duas lanchas no momento da abordagem. Três delas foram presas pela Polícia Militar de Anori e as outras duas pularam na água e desapareceram.

Leia mais:

'Curioso' é preso após parar e observar homem sendo revistado pela polícia

Homem sofre tentativa de linchamento após roubar posto de gasolina em Manaus

Mulher executada em Uber pediu medida protetiva antes de crime