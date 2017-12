Suspeito chora ao ser preso com comparsas em ação da SSP

Durante o interrogatório dos quatros presos pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), na tarde desta sexta (22), suspeitos de roubarem celulares no centro de Manaus, o transexual Keven Cristian Abreu de Souza, de 19 anos, tentou enganar a polícia dizendo que se chamava “Vanessa”, porém após o levantamento foi constato o nome verdadeiro dele.

Já Marcelo Batista da Silva, de 28 anos, chorou durante a apresentação dos envolvidos à imprensa. O suspeito disse que não tinha nada a ver com o crime e que estava no local errado e na hora errada. No entanto, a polícia confirmou que Marcelo tem envolvimento direto com a quadrilha.

O terceiro envolvido Marcos Vinícius da Silva, de 18 anos, mentiu para os policiais disse que era menor e tinha apenas 16 anos de idade. Porém, ao chegar no 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os policiais contataram que Marcos já tinha passagem pela polícia e é maior de idade.

Após todos os procedimentos na delegacia, os quatro presos serão encaminhados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco.





Edição: Luis Henrique Oliveira





