Um homem ainda não identificado foi encontrado morto neste domingo (24), com pés e mãos amarrados e a palavra "safado", escrita com sangue no peito. O corpo estava na rua 2, na comunidade Paraíso Tropical, Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo policiais do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a vítima estava com um plástico e uma blusa enrolados na cabeça e teria sido atingida com um tiro na parte de trás.

Ainda conforme a polícia, as características do crime indicam que o homem pode ter sido torturado antes de morrer. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), mas até o momento, não foi reconhecido.



