Adolescente é morto a facada na Vila Amazônia, em Parintins

O estudante Felipe Pinto Dorzani, de 17 anos, foi morto à facadas na manhã desta segunda-feira (25), na comunidade rural de Vila Amazônia, na cidade de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus.



De acordo com a Polícia, um rapaz identificado como Rafael de Souza Lima, de 18 anos, com várias passagens pela delegacia, é suspeito de praticar o crime. Recentemente, num confronto com a polícia, ele teria levado um tiro na perna.

Estudante foi morto à facadas na comunidade de Vila Amazônia | Foto: Tadeu de Souza

Testemunhas disseram que Rafael chegou ao local, praticou o crime e fugiu. “Ele puxou uma faca e aplicou um golpe no peito do Felipe, foi apenas um golpe e em seguida fugiu do local pela estrada”, disse uma testemunha que pediu para não ter o nome identificado.



Há informações de que Rafael estaria fugindo em direção a Santarém, no estado do Pará, pela estrada que dá acesso ao município de Juruti, primeira cidade paraense após a fronteira com o Amazonas.A família de Rafael, no entanto, negou a uma fonte do Em Tempo que ele estivesse fugindo, acrescentando que ele será apresentado por meio de um advogado à delegacia.



O corpo de Felipe Dorzani passou por exame de necropsia no Instituto Médico Legal do Hospital Regional Jofre Cohen. O Sepultamento ocorrerá na terça-feira (27).



O policial Civil José Maria Castro, de Parintins, disse que o feriado de Natal foi marcado ainda por duas tentativas de homicídios na cidade.





Leia mais:





Homem cai em Igarapé e desaparece na Compensa







Homem é morto com 5 tiros durante confraternização no Novo Aleixo

Parte da pista na Avenida Brasil é reduzida após desmoronamento com chuva