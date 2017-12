Cinco pessoas são presas com maconha e cocaína em Barreirinha

Cocaína e Maconha foi apreendida com os suspeitos | Foto: Divulgação/PM

Yuri Cruz Lopes e José Carvalho dos Santos, ambos de 23 anos, e Jender Pinto de Souza, Paulo Viana Oliveira e Tiago Marsal Nagazaki, ambos de 21 anos, foram presos por tráfico de drogas em Barreirinha (município distante 331 km de Manaus).

Com eles a polícia militar apreendeu porções de maconha e cocaína, além de dinheiro, celulares, um rádio comunicador e um cachimbo, provavelmente usado para o consumo de crak - droga que nos últimos dias têm chegado a municípios do interior do Amazonas.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Todos os cinco homens foram presos pela Polícia Militar | Foto: Divulgação/PM

O grupo está preso na carceragem da delegacia do município à disposição da Justiça. O comandante local da Polícia Militar, Major Juan Pablo Morrilas, manifestou preocupação com a entrada do crak na região pelo poder letal que a droga tem.

Segundo ele, nesse período de festa, “o serviço de inteligência da Polícia Militar vem redobrando os seus esforços no sentido de evitar a entrada de drogas nos municípios que estão sob a jurisdição do 11º Batalhão da PM”, informou o comandante.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Jovem é obrigado a ajoelhar para ser morto a tiros na noite de Natal

Mulher é agredida e encontrada ensanguentada em quarto de pousada

Bebê indígena morre afogada em comemoração natalina em Manaus