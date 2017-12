SSP-AM reforça segurança para as festas de fim de ano em Manaus

Para que a população possa contar com mais segurança nas festividades de fim ano, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) organizou um plano em apoio à Prefeitura de Manaus, divulgado à imprensa na manhã nesta terça-feira ( 26 ).



A operação contará com um efetivo de dois mil servidores, com presença nas principais festas e pontos estratégicos da cidade.



O 'Réveillon 2018', realizado pela Prefeitura nos três principais pontos de Manaus como: Praia da Ponta Negra, Zona Oeste, Orla do Amarelinho, Zona Sul, Shopping T4 Zona Leste, irá receber a operação de segurança no domingo (31) a partir das 15h até a segunda-feira (1) de 2018.

De acordo com vice-governador e secretário de segurança pública do amazonas, Bosco Saraiva, a operação deve coibir crimes na capital. "Eu pessoalmente estarei com os comandantes da polícia civil, militar e corpo de bombeiros para garantirmos a segurança de todos. Estamos com uma equipe maior da segurança pública na rua, patrulhando vistoriando e verificando cada barreira a ser colocada nas ruas".

O secretário também chamou atenção para motoristas em relação a bebida alcoólica. "Peço atenção aos motoristas para a nova lei de trânsito em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. A lei está mais dura e a pena prevê, além do recolhimento de carteira imediata, prisão de cinco a oito anos em regime fechado", alertou.



Ao todo 28 órgãos federais, estaduais e municipais irão integrar a da ação. O corpo de bombeiros, por exemplo, irá trabalhar com efetivo terrestre e aquático. A polícia militar também terá apoio de drones e helicóptero .

Em relação ao trânsito, na Ponta Negra e no Shopping T4 as intervenções começam respectivamente as 8h e 12h. Já na Orla do Amarelinho, ocorrerá a partir das 14h.

Programação de Festas

Para quem quer aproveitar a programação de festas, a Prefeitura de Manaus realizou uma programação que contempla várias zonas da cidade como o Complexo Turístico da Ponta Negra, no bairro Educandos e no Shopping Phelippe Daou.



Também serão realizadas festas de Réveillon do Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte, Colônia Antônio Aleixo, Bela Vista e Mauazinho.

O secretário da ManausCult, Bernardo Monteiro de Paula destacou as atrações para este ano de 2017. "A programação além de artistas nacionais, contará com artistas locais, como Wanderley Andrade, Jéssica Stefens, Adriano Arcanjo, Taty Corazón. Vamos ter também show de fogos de artifício em todos os pontos das festas", destacou.







