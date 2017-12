Teve o carro roubado? 26 veículos foram apreendidos em Manaus no Natal

Neste fim de semana e no feriado de Natal, a força de segurança atuou em diversos bairros de Manaus e recuperou 26 veículos roubados e furtados durante a Operação Águia.

As ações ocorreram nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste de Manaus. Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu ainda quatro armas de fogo e três armas brancas. A operação fiscalizou 419 coletivos e 32 pessoas foram presas e encaminhadas aos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) para procedimentos.



O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) monitorou toda a ação, na qual 3.825 veículos foram vistoriados, além de 14.761 pessoas abordadas. A ação ocorreu entre a sexta-feira (22) e a segunda-feira (25). A PM utilizou um efetivo de mais de quatro mil policiais nos diversos turnos de serviço.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



De acordo com o tenente-coronel Frank Eduardo, a otimização dessas operações de final de ano serve para garantir uma melhor segurança à população. "As pessoas podem colaborar com a segurança pública, ajudando nas denúncias relacionadas às infrações que ocorrem em Manaus, podendo utilizar o número de emergência 190", disse.

A SSP-AM reforçou o policiamento ostensivo nas principais áreas comerciais | Foto: Divulgação





Natal Seguro

Desde o dia 6 de novembro, a SSP-AM reforçou o policiamento ostensivo nas principais áreas comerciais, bancárias e proximidades de shopping centers da capital de toda a cidade, por meio da Operação Natal Seguro. A estrutura conta com patrulhamento a pé, motorizado e ciclopatrulhamento. No Centro da cidade há uma Delegacia Móvel para atendimento ao público, instalada na esquina das avenidas Sete Setembro e Eduardo Ribeiro.

No dia 22 de novembro, a SSP-AM também otimizou a segurança para as mais de 700 empresas de produtos e serviços do conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade. No dia 29 de novembro, a SSP-AM instalou unidades móveis de monitoramento em áreas comerciais das zonas leste e oeste.

Leia mais

Ex-governador José Melo pode sair da prisão para passar o Réveillon em casa

Igreja é invadida por bandidos e tem aparelhagem de som roubada em Manaus

Procon orienta consumidores para troca de presentes após Natal