Trio invade casa, rouba e faz família de prefeito refém no Amazonas

Um dos integrantes do trio foi preso | Foto: Divulgação

Na madrugada desta quarta-feira (27), um trio invadiu a residência do prefeito de Caapiranga (município a 133 km de Manaus), Antonio Lima. A casa está localizada no bairro da Cohobam, em Manacapuru (município distante 69 km da capital).



Segundo a polícia, após o recebimento da denúncia anônima sobre o assalto com refém, uma equipe foi até à residência para constatar a veracidade das informações e encontraram o portão externo da casa aberto.

No momento em que entraram na residência, os policiais se depararam com os bandidos, que haviam rendido os donos da casa em um dos cômodos e roubavam joias e dinheiro do local.

A polícia recuperou todo o material roubado | Foto: Divulgação

Ao perceber a entrada da polícia, os bandidos trocaram tiros com a polícia. Apenas um dos integrantes, identificado até o momento como Márcio Leno, foi apreendido. Com ele foi recuperado todo o material roubado da casa.

Os outros dois criminosos, ainda não identificados pela polícia, conseguiram fugir do local. A polícia continua investigando o caso para identificar os outros dois assaltantes.

