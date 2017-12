Seap afirma que está preparada para conter fuga de presos no dia 1º

Após a circulação de áudios, vídeo e prints de conversas em redes sociais sobre um suposto "ensaio" de fuga de presidiários, que teria ocorrido esta semana, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) desmentiu o possível esquema favorável à rebelião de presos no Centro de Detenção Provisória Masculina 2, situado no km 8 da BR 174 (Manaus-Boa Vista).

Em nota oficial, a assessoria do órgão confirmou uma tentativa de fuga. No entanto, a ação foi registrada no último dia 29 de novembro e envolveu seis internos. A movimentação foi flagrada por câmeras de vigilância do presídio enquanto os presos estavam no telhado da unidade após terem quebrado a parte de cima da cela em que estavam alocados.

Segundo o documento, os seis homens ainda se encontram em isolamento após a abertura de um conselho disciplinar como punição da tentativa de fuga.

| Foto: Reprodução/WhatsApp

"É normal"

Quando questionado sobre o comportamento dos presos próximo ao fim do ano, o secretário da Seap, coronel Cleitmam Coelho, disse que esse tipo de comportamento é normal. "É normal acontecer o ano inteiro este tipo de situação nos presídios do Estado”, afirma o coronel.

Questionado sobre fugas, mortes e rebeliões em cadeias, Cleitmam diz que tudo isto compõe o cenário rotineiro do sistema prisional amazonense.

“Todos os dias nós vivemos situações como essas, mas estamos preparados para qualquer tipo de retaliação”, afirmou.



De acordo com a assessoria da Seap, a operação "Cérberus", especialmente posicionada para o fim do ano ao qual se comemora um ano do Massacre do Compaj, objetiva aumentar as vistorias e os procedimentos de rotina dos presídios BR-174 e na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

| Foto: Reprodução/WhatsApp

Ex-governador

O presídio onde estava alocado o ex-governador do Amazonas, José Melo, autuado na operação "Estado de Emergência", terceira fase da operação ‘Maus Caminhos’, está recebendo atenção da mídia nos dias em que se aproximam do primeiro dia do ano, conhecido como o período em que os internos costumam engendrar fugas.

Com o pedido de prisão revogada pelo juiz federal Ricardo Salles, Melo foi solto na manhã desta quarta-feira (27), por volta das 10h, e deixou os familiares dos presos revoltados quando saía "na surdina" do presídio.

Com o aumento da pressão dos próximos dias, o sistema público que administra os presídios confirma que está preparado para qualquer tipo de ameaça.

Edição: Isac Sharlon

