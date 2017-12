Homem que matou estudante no Natal se apresenta à Polícia

Rafael prestou depoimento e responderá ao processo em liberdade | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Acompanhado do advogado Fábio Cardoso, Rafael de Souza Lima, de 18 anos, confessou o assassinato do estudante Felipe Pinto Dorzane, de 17 anos, que morreu após receber uma facada no coração. Ele se apresentou na tarde de terça-feira (26), na Delegacia Interativa de Parintins (distante 368 km de Manaus).

O crime aconteceu em um clube da comunidade rural Vila Amazônia, distante 30 minutos de barco da sede do município, na madrugada do dia 25 de dezembro durante um desentendimento entre a vítima e o acusado.

Na delegacia, durante depoimento, Rafael contou que matou em legítima defesa porque o estudante o havia agredido e ameaçado matá-lo. “Na saída da festa ele veio para cima de mim e tive que me defender”, afirmou.

Como não houve flagrante, Rafael prestou depoimento e vai responder ao inquérito em liberdade. Familiares da vítima negaram a versão do acusado e disseram que ele e os irmãos são conhecidos na comunidade pela violência que praticam contra os comunitários.

Edição: Isac Sharlon

