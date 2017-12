Mototaxista é preso por vender drogas a domicílio em Parintins

"Macho" foi preso em flagrante e levado à delegacia do município | Foto: Divulgação PM

O mototaxista Tenisson Lima Lopes, conhecido como "Macho", de 42 anos, foi preso no final da tarde desta quarta-feira (27) em Parintins (município 368 km de Manaus). De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu nas proximidades do Bumbódromo, no Centro da cidade. Com ele, a polícia encontrou 25 trouxinhas de oxi e 25 trouxinhas de maconha, do tipo "skunk".

Na casa do suspeito, os policiais ainda apreenderam várias capas de celulares, um notebook e mais uma porção de droga. O cabo PM Garcia, informou ao Em Tempo que o Serviço de Inteligência da PM já vinha monitorando o mototaxista.

“Percebemos a movimentação dele pela cidade e resolvemos abordá-lo. Ele foi flagrado com uma quantidade de droga, que seria distribuída em bairros de Parintins. Era assim que ele trabalhava, não ficava só em casa vendendo", contou o policial.

Ainda de acordo com o PM, Tenisson já cumpriu pena por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Distrito Integrado de Polícia (DIP), de Parintins. Após o procedimentos na delegacia, ele será encaminhado ao presidio do município, onde ficará à disposição da Justiça.

