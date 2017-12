Policiais prendem traficante e descobrem plantação de maconha em Maués

A polícia chegou até a dupla após receber denúncias anônimas | Foto: Divulgação

Após prender um traficante, identificado até o momento apenas como "Macó", que comercializava drogas na comunidade Canaranas, próximo à sede do município de Maués (distante 257 km de Manaus), policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) descobriram que o acusado mantinha uma plantação de maconha em um terreno, localizado em uma região de mata, próxima ao igarapé Açu.

Na madrugada desta sexta-feira (29), a polícia foi até o local, onde foram apreendidos mais de 80 kg da droga na versão in natura (planta).



De acordo com informações da polícia, uma equipe foi até o terreno usando uma canoa. A abordagem ocorreu de maneira silenciosa, para evitar fugas. Já no terreno, os policiais abordaram o principal suspeito, "Macó", que estava próximo da casa em que mora. Com o homem foram encontradas pequenas porções de maconha. Na residência foram apreendidos três quilos de maconha, que, de acordo com o suspeito, seria utilizada apenas para consumo pessoal.

Em seguida, o homem conduziu a equipe policial até o local de plantio da erva. Policiais fizeram um cerco ao redor da plantação e encontrou, ainda, o caseiro que cuidava de tudo, um homem identificado até o momento como Márcio, que supostamente seria o caseiro e vigia da plantação de Macó. Em posse do caseiro, foi encontrada uma espingarda calibre 28, com cinco munições intactas.

A dupla foi presa em flagrante e levada ao 48°Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com a espingarda e as drogas.

Edição: Isac Sharlon

