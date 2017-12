Após discussão, autônomo é morto com tiro na cabeça na frente do filho

Com dois tiros que atingiram o peito e a cabeça, o vendedor de CD Rederson Lopes Moura, de 29 anos, foi morto na madrugada deste sábado (30). O crime ocorreu em frente a casa da vítima, no bairro Morada do Sol, em Manacapuru (a 87 km de Manaus). A informação foi confirmada pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI). Testemunhas disseram ainda que o homem foi morto na frente de um filho de 10 anos.

De acordo com a polícia, o jovem estava com amigos na Praça da Cohabam quando ocorreu uma discussão com o suspeito, até o momento não identificado.

Horas depois do desentendimento, por volta de 1h, dois homens chegaram ao local e um deles, após receber a informação de que Rederson teria participado da briga, sacou a arma e atirou contra Rederson.

O CPI informou ainda que o suspeito e o comparsa fugiram do local antes que fossem reconhecidos.

Rederson foi socorrido por populares, levado ao Hospital Lázaro Reis, mas não resistiu aos ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus compareceu ao município para remover o corpo da vítima.

O caso é investigado pela Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru.





Edição: Luis Henrique Oliveira





