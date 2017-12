Foragido da Justiça é preso com 50 kg de drogas em embarcação

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), realizou na manhã deste sábado (30) a apresentação de 50 kg de drogas e do foragido da Justiça Josimar Curino Rodrigues, de 30 anos, envolvido por tráfico e associação criminosa. O suspeito estava com mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio cometido em 2010 e por uso de documento falso.

A prisão ocorreu no Porto Privatizado de Manaus, no Centro. No momento da abordagem, por volta das 17h, o Josimar estava em uma embarcação do tipo a jato, quando apresentou Registro Geral (RG) em nome de outra pessoa.

Josimar foi autuado em flagrante por uso de documento falso. | Foto: Janailton Falcão

As drogas foram encontradas em duas embarcações nesta sexta (29). O primeiro flagrante aconteceu às 10h, nas proximidades do Porto de Iranduba (a 27 km de Manaus). Em uma embarcação vinda do município de Japurá (a 744 km de Manaus), foram achados 25 quilos de maconha do tipo skunk. As substâncias ilícitas estavam em uma mala, encontrada no porão do barco.

O segundo flagrante ocorreu às 19h, em uma embarcação vinda do município de Tabatinga, ancorada no Porto Privatizado de Manaus. Na ocasião, as equipes policiais apreenderam mais 25 quilos de drogas, entre cocaína e maconha do tipo skunk, escondidas no casco do barco.



De acordo com o diretor do Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, as apreensões foram efetuadas em um trabalho conjunto de investigação na Operação Tarrafa.

“Uma embarcação foi oriunda de Tabatinga, já estava ancorada no Porto de Manaus. Foi feita uma abordagem dos policiais do Denar e do Seai, onde foram encontradas uma parte dessa droga que estava soldada no porão na parte da frente da proa. Essa droga ela estava bem guardada, amarrada por uma corda, onde eles colocaram tablete por tablete”, disse, mas ainda explicou sobre a outra situação de apreensão.

“Nós tivemos outra droga foi aprendida por volta das 10h, em um barco oriundo do município Japurá, esse barco foi interceptado no Porto de Iranduba, com ele também foi apreendido uma outra carga, mas maconha do tipo Skank. Essa droga foi abandonada dentro do porão. No momento da abordagem nós tivemos dificuldades de identificar quem seria o dono da mala, mas com o inquérito policial chegaremos a essas pessoas”, explicou.

Por conta da existência do mandado de prisão por homicídio em nome dele, após a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul, ele será conduzido ao Centro de Detenção de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Além de Josimar, Sidney Oliveira dos Santos, 38, também foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos legais, ele foi liberado para responder pelo crime em liberdade. Um terceiro indivíduo prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado ao término dos trâmites cabíveis.





Edição: Luis Henrique Oliveira





