Dez presos fogem de unidade prisional no interior do Amazonas

Durante a queima de fogos em Coari (município distante 362 km de Manaus), pelo menos dez presos da Unidade Prisional (UPI) conseguiram escapar do local. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que "durante a queima de fogos no município, os internos empreenderam fuga após serrarem as grades de duas celas da unidade".

A Seap esclarece, ainda, que dois presos já foram recapturados e oito continuam foragidos. A Polícia Militar de Coari intensifica as buscas para recapturá-los.

Lista dos envolvidos na fuga:

Recapturados

Jeferson Ferreira de Araújo - Vulgo: Diabinho;

Anderson da Silva Praia - Vulgo Baiar.

Foragidos



Albino Neto Teixeira dos Santos - Vulgo: Pimpão;

Daniel Rosário de Lima - Vulgo: Aborto;

Darlison da Silva Araújo - Vulgo: Pompo;

Fernando Ramos dos Santos;

Gracione da Silva Cavalcante;

Marlesson da Silva Ribeiro;

Max William Carvalho;

Railan Gama da Silva - Vulgo: Chinho.

Fuga CDPM 2



Ainda na noite de ontem, como previsto em um vídeo gravado em novembro de 2017, por câmeras de segurança do Centro de Detenção Provisória Masculino CDPM 2, localizado no km 8 da BR 174 (Manaus-Boa Vista), em que presos ensaiavam uma possível fuga pelo telhado, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que houve uma tentativa de fuga no CDMP 2, porém a ação foi frustrada.

“Um interno foi visto no telhado da unidade por um dos policiais da guarita. A equipe operacional da Seap, que estava de plantão, se deslocou ao ramal para verificar a situação. Foi realizada uma contagem de presos na unidade e constatamos que nenhum detento havia fugido”, informou a secretaria em nota.

No entanto, a Seap esclareceu que “a situação não foi um princípio de rebelião como estava circulando nas redes sociais”, finaliza a nota.

Edição: Isac Sharlon

