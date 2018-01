Trio de foragidos da Justiça é preso em Parintins

Os foragidos da Justiça, com mandatos de prisão em aberto, Jackson de Araújo Cruz, de 34 anos, Gabriel Vieira da Cruz, de 33, e Eliana Valente Barbosa, de 40 anos, foram presos neste final de semana, em Parintins (a 369 km da capital), conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

A prisão foi efetuada pelo Comando do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Parintins. A ação é resultado de um trabalho idealizado a partir do segundo semestre de 2017, por meio de um intenso estudo de ações de inteligência na Região do Baixo Amazonas pela corporação.

O trio de suspeitos já estão à disposição da Justiça e foram conduzidos à 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para passaram pelos procedimentos legais.





