'Índio' é preso por mortes do cantor Melvino Júnior e PM Portilho

Apontado de ter cometido, pelo menos, dois assassinatos, o traficante da FDN Fábio Barbosa de Souza, de 28 anos, conhecido como "Índio", foi apresentado, na manhã desta terça-feira (2), na sede da da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado titular da DEHS, delegado Juan Valério, a dificuldade em capturar Índio foi devido às suas características regionais, que dificultaram o reconhecimento do suspeito em outras abordagens.

Sobre o caso Portilho, Valério confirma que, com a prisão do último envolvido, as investigações foram concluídas e o inquérito policial poderá ser remetido à Justiça do Amazonas. A respeito do envolvimento de Índio, Valério diz que o traficante estava em um bar no dia do assassinato, quando foi chamado por um traficante local para ajudar na morte do ex-soldado da PM. O delegado confirma que Índio teria desferido facadas na vítima.

O delegado titular da DEHS, Juan Valério, descreveu como foi feita a prisão do integrante da FDN, Índio. | Foto: Janailton Falcão

Já o acusado nega que tenha esfaqueado o soldado. Segundo Fábio, ele foi chamado apenas para vigiar o local e ser o motorista dos assassinos. Ele se diz arrependido das ações e afirma que não recebeu nenhum pagamento ou recompensa por envolvimento no crime.



"Eu só fiz abordar ele, quando descobri que era um policial levei onde estava os outros, que o mataram. Se eu pudesse voltar atrás, nunca teria feito isso", lamentou o homem. Ele ainda disse que pegou a arma do PM e entregou para os traficantes da invasão.

Caso Malvino

Fábio também é apontando como um dos autores na morte do cantor Melvino de Jesus Júnior, líder do grupo musical "Junior e Banda", ocorrido no dia 29 de abril de 2017, no município de de Codajás (a 240 km da capital). Índio contou, em depoimento, que apenas ajudou os outros evolvido a fugir e em troca receberia um quilo de droga. "Só dei a fuga para o Henrique, fiz isso porque estava tendo muita concorrência com o pessoal de Coari", disse.

Segundo o delegado titular da DEHS, Juan Valério, "Índio" confessou, em depoimento, envolvimento nos dois casos. Valério explicou que, segundo "Índio", a morte do cantor Melvino ocorreu por engano. "O alvo neste caso era um traficante da região, membro de uma facção rival a de Índio", relatou.

Polícia busca por "Dentinho", último envolvido na morte do canto Melvino | Foto: Janailton Falcão

Valério informou que as armas usadas na morte do cantor Melvino foram fornecidas pela facção criminosa Família do Norte (FDN). O delegado ressaltou que as equipes estão em busca do ultimo envolvido no caso do cantor. O suspeito está foragido e foi identificado como Josiney Oliveira Lavareda, de 28 anos, conhecido como "Dentinho".

Prisão

Sete meses após a morte do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, "Índio", foi capturado na manhã do último sábado (30), por policiais militares da 13ª Cicom.

O suspeito foi preso na rua Atlético Mineiro, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da cidade, onde teria assaltado um micro-ônibus. | Foto: Janailton Falcão

O suspeito foi preso na rua Atlético Mineiro, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da cidade, onde teria assaltado um micro-ônibus. Segundo policiais militares, após praticar o assalto, Índio e o comparsa tentaram pegar um táxi, mas uma viatura que passava pelo local notou a dupla com atitude suspeita e resolveu fazer a abordagem.

