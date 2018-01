750 kg da 'supermaconha' são apreendidos no AM durante Réveillon

Dois colombianos foram presos em flagrante, por volta das 1h30 da madrugada do dia 1º de janeiro, por militares do Exército Brasileiro portando cerca de 750 kg da super maconha. As prisões ocorreram durante operação no rio Japurá.

Além do skunk, foram apreendidos cerca de 100 gramas de cocaína, 90 litros de gasolina, materiais de acampamento, gêneros alimentícios, medicamentos e roupas. Todo o material apreendido e os dois acusados foram encaminhados à Polícia Federal.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

A droga foi apreendida durante "Operação Ágata" | Foto: Divulgação

A ação de combate aos ilícitos transfronteiriços faz parte da "Operação Ágata" - que integra o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) do Ministério da Defesa, criado para prevenir e reprimir a ação de criminosos na divisa do Brasil com dez países sul-americanos.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Presidiário é executado com mais de dez tiros dentro de casa no Amazonas



Mulher esfaqueia vizinha no pescoço e é amarrada por populares

Inscrições para corrida da mulher amazônica começam nesta terça