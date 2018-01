Jovem foi agredido antes de ser jogado no rio, aponta laudo do IML

O corpo de Felipe foi encontrado na manhã desta terça-feira (2), pelo Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação/Bombeiros

O adolescente Felipe da Costa Souza, de 16 anos, que foi encontrado morto no balneário do Miriti, em Manacapuru (a 69 Km de Manaus), foi agredido fisicamente antes de ser jogado no rio, segundo o laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), divulgado nesta quarta-feira (3).

Consta do registro do IML que no corpo do adolescente há lesões por agressão física. Após ser jogado no rio, no fim da tarde de segunda-feira (1º), supostamente desacordado, o rapaz morreu de asfixia por afogamento. O corpo dele foi encontrado na manhã desta terça-feira (2), pelo Corpo de Bombeiros.

Informações davam conta que o adolescente teria sumido após pular no rio. Entretanto, a polícia estava investigando se o rapaz pulou ou se foi jogado.

Quatro pessoas foram apresentadas na delegacia do município pelos sargentos Fragozo e Delsimar e também pelo soldado Jecsan. Com eles foi apreendido um veículo modelo Wind, uma motocicleta, celulares, mais de R$ 1,2 mil. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil para saber se os homens têm alguma relação com a morte do adolescente, mas ainda há não respostas.

