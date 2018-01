Peruano morreu dentro de avião e não em aeroporto de Manaus

O peruano Wernher David Delgado, de 48 anos, que morreu na madrugada do último dia 1º, com 49 capsulas de cocaína no intestino, morreu, diferente do que foi divulgado nesta manhã, dentro de um voo da empresa Iberia, que pousou emergencialmente em Manaus para retirar o corpo do homem.

Segundo a polícia, o avião saiu do Peru e tinha como destino Madrid, na Europa. Segundo informações obtidas pelo EM TEMPO, a aeronave em que Wernher estava teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, depois do estrangeiro passar mal e morrer durante o voo.

Pela manhã havia sido divulgado pela polícia que o peruano tinha morrido no setor de embarque do aeroporto, enquanto esperava um voo com saída de Manaus.

Mula

Após necropsia realizada pelo Instituto Médico Legal (IML), foram encontradas, no estômago do peruano, 49 capsulas de cocaína. A droga estava embalada em sacos de látex, semelhantes a preservativos masculinos. O exame feito no IML apontava morte súbita por intoxicação de droga. Segundo a polícia, Wernher provavelmente estaria traficando a droga para o país europeu.

O corpo ainda está no IML aguardando liberação por parte da família. O caso deve ser investigado pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

