'Liso' e a fim de viajar, jovem compra rede e roupas com notas falsas

Barreirinha - Geiglison da Silva dos Santos, de 24 anos, disse aos policiais militares, após ser preso por fazer compras com notas falsas no município de Barreirinha, que cometeu o crime porque passou as festas de Natal e Réveillon sem dinheiro e precisava viajar para outra cidade, nesta quinta-feira (4), como costuma fazer todo início de ano.



De acordo com a Polícia Militar, Geiglison foi preso após a guarnição ser procurada por dois empresários do Centro de Barreirinha, que foram enganados pelo homem. Ele adquiriu produtos com notas de R$ 100 falsas.

Leia também: Passageiro é baleado durante assalto a ônibus na zona Norte



Assim que soube do crime, a viatura seguiu para o porto da cidade e conseguiu deter Geiglison dormindo na rede que comprou em uma das lojas. "O primeiro alvo do suspeito foi à Loja Nani Novidades, na terça-feira, onde adquiriu algumas roupas no valor de R$ 35. A vendedora do estabelecimento só identificou que a nota de R$ 100 era falsa posteriormente. No dia seguinte, ele foi até outro estabelecimento, onde comprou a rede", relatou um policial militar do município, que preferiu não se identificar.

Geiglison seria acostumado a cometer esse crime nos municípios do AM | Foto: Divulgação/PM





O PM informou ainda que o homem foi flagrado pela polícia dormindo tranquilamente no barco na própria rede levada do estabelecimento. O objeto, segundo a PM, foi adquirido por R$ 30. Novamente, o suspeito entregou outra nota de R$ 100 ao comerciante, que não notou a falsificação.

"Ele somente percebeu que havia sido lesado por Geiglison minutos depois. A polícia foi informada e começamos a busca. Somente nesta quinta é que recebemos informações de que o suspeito estava dentro do barco São Francisco do Anamã, pronto para fazer uma viagem pelos rios da Amazônia".

Segundo o PM, a guarnição chegou minutos antes de a embarcação sair de Barreirinha. Ele foi preso e conduzido à 42ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde prestou esclarecimentos e ficará a disposição da Justiça. Há informações de que o suspeito era acostumado a cometer esse tipo de crime em cidades do Amazonas e depois fugia para outros locais. A polícia vai investigar a suposta atuação.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Dupla rende pais e funcionários em assalto à escola no São Jorge

Sem algemas, Melo e Edilene são levados ao IML para exame corpo delito

Foragido é preso enquanto guardava carros na Eduardo Ribeiro