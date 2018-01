Adolescente morre após ter ataque epiléptico e cair de canoa no AM

O adolescente Lucas Assis Moçambique, de 17 anos, morreu afogado nesta quinta-feira (4), depois de sofrer um ataque epiléptico e cair de uma canoa no rio. O caso ocorreu em Benjamim Constant (distante 1.118 quilômetros da capital).

De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, uma equipe foi acionada por volta das 9h30 e informada, por familiares, sobre o desaparecimento do jovem. Os militares realizaram buscas, por meio de mergulho, na orla da cidade e encontraram o corpo do rapaz por volta das 17h.

O cadáver foi entregue à Defesa Civil do município e deve ser liberado pelos familiares.

Edição: Bruna Souza

