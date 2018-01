Substância encontrada em estômago de peruano morto em voo é cocaína

Manaus - O Departamento de Perícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC) concluiu, nesta sexta (5), o laudo sobre o material encontrado no estômago do peruano Wernher David Delgado, que morreu durante um voo entre o Peru e a Espanha, no dia 1º de janeiro de 2018. O corpo foi desembarcado em Manaus naquela madrugada. Os laudos confirmam que o 1,8 quilo de substâncias encontradas no estômago do estrangeiro eram de fato cocaína.

O laudo é assinado pelo perito criminal Carlos Ribamar Cruz da Silva. O corpo de Wernher David Delgado foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) assim que desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.



Leia também: Peruano morreu dentro de avião e não em aeroporto de Manaus

No momento da necropsia, foram encontradas 49 embalagens armazenadas no estômago do estrangeiro dentro de camisinhas masculinas. Delgado portava documentos pessoais, como passaporte.



Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), Wernher Delgado passou mal durante o voo, o que levou os pilotos a fazerem um pouso de emergência na capital amazonense.

Quando o avião pousou, ele já tinha falecido. De acordo com o delegado Paulo Mavignier, o caso será remetido à Polícia Federal por se tratar de um estrangeiro.

“Vamos remeter o laudo para a Polícia Federal, uma vez que o estrangeiro apenas parou em Manaus por ter passado mal”, disse Mavignier. As informações coletadas nas primeiras oitivas estão sendo mantidas em sigilo e serão transmitidas a PF.

O corpo de Wernher Delgado ainda está no IML, em Manaus. O Consulado do Peru foi comunicado e está em contato com a família para a liberação.

