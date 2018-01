Preso por roubar igreja, homem é morto em presídio no interior do AM

Bruno foi preso após furtar um datashow de uma igreja no município. | Foto: Divulgação

Manicoré - Após ser preso por furtar um projetor na tarde deste sábado (6), Bruno dos Santos, de 21 anos, foi encontrado morto dentro da Unidade Prisional de Manicoré (distante 332 km de Manaus) no último domingo, um dia após ser preso.



De acordo com o delegado Mauro Soares, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré, Bruno foi preso por policiais militares, após ter furtado, na sexta-feira (5), um datashow de uma igreja católica, situada no bairro Centro do município.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Na delegacia, Bruno foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para a Unidade Prisional de Manicoré.



Ainda segundo informações da polícia militar, o corpo da vítima foi encontrado com sinais de espancamento, por volta das 21h, dentro da cela que ocupava com outros presos.



Segundo a polícia civil, as investigações sobre a morte ocorrida no interior da unidade prisional de Manicoré são de competência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).



A reportagem entrou em contato com a Seap e aguarda posicionamento por parte da secretaria.







Leia mais:



Auxiliar Técnico em Informatica é morto com 8 tiros no bairro Zumbi



Homem é preso com terçado e arma caseira dentro de ônibus na Compensa



Presos em Manaus envolvidos em assalto a banco em Novo Airão