‘Fakes’ são investigados por ataques a personalidades em Parintins

Pela primeira vez o delegado de Parintins (município distante 369 km de Manaus), Adilson Cunha, falou sobre os oito inquéritos abertos pela Polícia Civil para apurar crimes de injúria, calúnia e difamação veiculado nas redes sociais, por meio de supostos perfis falsos, os chamados “fakes”.



O delegado disse que todos os procedimentos são iniciados em Parintins, mas concluídos pela Delegacia Interativa (DI), localizada no prédio da Delegacia Geral (DG), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, onde opera com um setor especializado em crimes virtuais.

Segundo ele, os casos correm em segredo de Justiça. “Fechamos o ano com oito procedimentos, dos quais quatro estão em fase final”, afirmou.

O delegado não descartou a possibilidade de que concluídas as investigações ocorreram as prisões dos envolvidos na criação dos supostos “fakes”, que divulgaram ataques à honra de pessoas de bem em Parintins.

O delegado lembrou, ainda, que mesmo as divulgações de vídeos ou montagens com rostos de pessoas dentro dos grupos de WhatsApp é considerado crime perante a lei.

As vítimas mais recentes dos ataques dos perfis falsos foram o diretor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em Parintins, o professor e advogado David Xavier, e a vereadora Vanessa Gonçalves (Pros), que teve suas páginas todas invadidas por hackers.

David Xavier chegou a oferecer uma recompensa para quem desse pistas dos “fakes”. Já a vereadora Vanessa Gonçalves registrou Boletim de Ocorrência em Parintins e na delegacia especializada em Manaus.

