Suspeito de assalto é preso por populares em Manaus

o homem foi liberado pela Polícia por não haver materialidade de crimes. | Foto: Divulgação

Um homem ainda não identificado foi preso por moradores por volta de meio-dia na Rua 20, conjunto Galiléia, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O homem é suspeito de roubos no local e, por isso, foi agredido por populares.

Segundo informações do 15º DIP, policiais foram ao local averiguar a situação. O suspeito foi encontrado com leves escoriações, mas não houve registro de Boletim de Ocorrência (B.O).



Ainda de acordo com informações dos policiais, o homem foi liberado pela Polícia por não haver materialidade de crimes.



