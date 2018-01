Polícia cumpre 20 mandados de busca, apreensão e prisão em Manaus

Delegacia Geral em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, em conjunto com a Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS) e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) cumpre na manhã desta quinta-feira (11), 20 mandados de busca e apreensão e prisão por furtos de energia, na "Operação Luz para Poucos".

De acordo com a Polícia, eletricistas, empresários e funcionários da Eletrobras Amazonas Energia estão entre os envolvidos em crimes de furto de energia. Os suspeitos, segundo a polícia, estão envolvidos na prática de crimes de estelionato, peculato, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos com atuação na concessionária de energia elétrica.



Ações

As ações da DECFS no ano passado resultaram na recuperação de R$ 7 milhões para as concessionárias e empresas que fornecem servições de água, luz, gás e internet no Amazonas. Em 2017 foram realizadas 164 operações de combate a furtos clandestinos, resultando em 80 inquéritos policiais.







Leia mais:





Corpos encontrados na BR 174 foram torturados e fuzilados, diz Polícia





Tjam seleciona estagiários de nível médio no Amazonas





Concurso STM: inscrições seguem até dia 15 de janeiro