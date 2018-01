Tio é preso por estupro de criança de quatro anos em Parintins

Parintins - Foi apresentado, na manhã desta quinta-feira (11), em coletiva de imprensa, na Delegacia Interativa de Parintins (a 369 km de Manaus), um homem de 30 anos preso na tarde desta quarta (10) por estuprar a sobrinha de quatro anos.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante e teria abusado da sobrinha em uma residência localizada na agrovila do Caburi.

Leia também: Idosa de 83 anos foi agredida e amarrada antes de ser morta em Manaus

Na delegacia, o homem negou que tivesse praticado o crime. Já a mãe da vítima informou que havia se ausentado de casa para dar banho na outra filha quando ouviu o choro da vítima e encontrou o Marcelo cometendo o abuso sexual.

De acordo com o tenente Michael Leite, que responde interinamente pelo comando da PM no município, disse que a polícia realizou a prisão do acusado ainda dentro da casa da vítima.

Leite diz que o homem estava passando um período na agrovila com os pais da vítima.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Mulher é torturada por dez homens no dia do aniversário em Manaus

Mais de 800 turistas chegam a Manaus no navio M/S Albatros

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp