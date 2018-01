Com celular, presos debocham da segurança e fazem festa em presídio

Parintins (AM) – Presos da Unidade Prisional de Parintins (a 369 km de Manaus), comemoraram dentro de uma das celas da cadeia o aniversário do suposto líder da facção criminosa Família do Norte (FDN) no município, identificado apenas como Luís Mário, preso por envolvimento com o tráfico de drogas. As informações foram confirmadas pela polícia.

A descoberta ocorreu após o Em Tempo receber na noite desta quarta (11), um arquivo com várias fotografias feitas por presos, que cumprem pena na unidade prisional. As fotos foram feitas por um aparelho celular, levado ilegalmente para as dependências da unidade.

Fotos foram feitas por aparelhos celulares que entraram ilegalmente no presídio. | Foto: Divulgação

Em outras fotos divulgadas, os presos aparecem nas celas fazendo o sinal de positivo. Já em outro arquivo aparece o detento Arleson de Souza Alfaia, de 27 anos, que matou com uma facada no coração o sargento Fernando Júnior, da Força Tática da PM de Parintins.

Leia também: Homem é baleado por equipe da Delegacia de Homicídios em perseguição

Por sua vez, o diretor do presídio, Bosco Paulian, disse que teve acesso às imagens e irá iniciar um procedimento para apurar o fato. No entanto, ele esclareceu que a foto do registro de aniversário do preso Luís Mário foi feita durante o encerramento das aulas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no fim do ano passado.

“Não é uma festa para o Luís Mário. Foi simplesmente o encerramento do ano letivo dentro do presídio e que coincidiu com o aniversário do preso. Com relação às outras fotos, vamos apurar e os responsáveis vão responder perante a Justiça”, disse Bosco Paulain.









Leia mais:

Prefeitura analisa regulamentação do aplicativo Uber em Manaus



TJAM seleciona estagiários de nível médio no Amazonas

Benefício de aposentados e pensionistas tem reajuste de 2,07%