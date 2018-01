Homem é investigado por jogar arma de crime em rio após morte em Coari

Coari (AM) - Um homem, até o momento não identificado, está sendo investigado pela Polícia Civil de Coari (a 363 km de Manaus), por jogar uma arma calibre 32 no rio Solimões. Conforme a polícia, o homem é cunhado de Sildemar Carlo Castro, de 38 anos, encontrado morto com um tiro na cabeça, na última quinta (10).

"Esse homem chegou no local e viu o cunhado morto com um tiro na cabeça. Não podemos afirmar se foi suicídio ou se foi homicídio, mas a polícia instaurou um inquérito de investigação para saber porque ele jogou a arma do crime no rio", disse uma fonte policial ao Em Tempo.

O caso, que foi repassado ao Comando de Policiamento do Interior (CPI), é investigado pela Delegacia Interativa de Coari.





Leia mais:

Prefeitura analisa regulamentação do aplicativo Uber em Manaus



TJAM seleciona estagiários de nível médio no Amazonas

Benefício de aposentados e pensionistas tem reajuste de 2,07%