Preso usava celular conectado ao Wi-Fi de delegacia no interior do AM

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Lábrea/Amazonas - Após uma revista na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea (município distante 702 km de Manaus), a polícia encontrou vários facões, tesouras, além de telefones celulares. O que despertou dúvidas nos policiais militares foi o fato de um dos telefones apreendidos estar conectado à rede Wi-Fi do local, levando a Polícia Civil a investigar o próprio delegado Paulo César Ferreira da Silva.

O delegado titular foi acusado por um detento de fornecer um aparelho celular ao preso e também dar a senha do Wi-Fi para que o preso pudesse se comunicar com familiares e criminosos fora da cadeia.

Segundo informações de policiais militares, em um dos aparelhos apreendidos o número de telefone do titular da delegacia estava salvo. Este mesmo telefone estava conectado ao Wi-Fi da delegacia.

Além de armas, também foram apreendidos aparelhos celulares | Foto: Divulgação

A Polícia Civil, por meio do diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mateus Moreira, se pronunciou sobre o caso e informou que todos os procedimentos cabíveis estão sendo adotados a fim de verificar a veracidade de denúncia envolvendo o delegado.



Ainda segundo Mateus Moreira, o delegado titular da unidade policial em questão, Paulo César Ferreira da Silva, será ouvido e, caso seja comprovada irregularidade na conduta dele, o mesmo deverá responder administrativamente junto à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

A reportagem solicitou o posicionamento da SSP-AM sobre o caso e o que deverá ser feito a respeito do delegado acusado mas, até o fechamento desta matéria, ainda não obteve respostas.

Isac Sharlon

