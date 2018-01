Traficante foge de policiais e deixa a esposa para ser presa em Borba

Das Dores teve que assumir a "bronca" no lugar do marido | Foto: Divulgação

Após receber uma denúncia anônima por meio do 190, policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Borba (município a 150 km de Manaus), na noite desta quinta-feira (11), foram em busca de um possível traficante local, identificado como "Caiarara". De acordo com a denúncia, o homem utilizava sua casa como ponto de vendas. Ele fugiu antes da chegada da polícia e deixou a esposa com as drogas.



Ao chegar na casa, localizada na Rua Marechal Deodoro, Bairro São Sebastião do município de Borba, os policiais não encontraram o suspeito. Apenas sua esposa estava em casa. Das Dores Pantoja de Castro, de 23 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas e levada até o 74º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na residência do casal foram encontrados aparelhos celulares e aproximadamente meio quilo de maconha | Foto: Divulgação

Na residência do casal foram encontrados aparelhos celulares, aproximadamente meio quilo de maconha, porções de maconha tipo skunk, além de porções de oxi e uma balança de precisão. A polícia também apreendeu uma moto Yamaha, modelo YBR 125, provavelmente utilizada para fazer as entregas de drogas.



A polícia ainda busca pelo esposo de Das Dores.

Edição: Bruna Souza

