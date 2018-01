Motociclista tem cabeça esmagada e morre em 'curva da morte' na AM-010

Amazonas - O motociclista Leonardo Silva Souza, de 28 anos, morreu, neste sábado (13), após perder o controle da motocicleta que pilotava e colidir em dois carros. O acidente aconteceu, por volta das 11h30, no km 23, da rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva (distante 57 km de Manaus).

De acordo com testemunhas, Leonardo pilotava a moto a mais de cem quilômetros por hora e perdeu o controle em um trecho da estrada, conhecido popularmente como a "curva da morte". O motociclista trafegava em sentido à capital, quando invadiu a contramão da via e bateu em uma picape modelo S10. A vítima foi arremessada por 40 metros e ainda chocou-se contra o para-brisas de um carro modelo Fiorino.

"Ele caiu do outro lado da pista e morreu na hora. O motorista da picape fugiu e não prestou socorro", contou uma testemunha ao Em Tempo.

A vítima foi arremessada por 40 metros e ainda chocou-se contra o para-brisas de um carro modelo Fiorino | Foto: Bruno Fonseca

Ainda segundo as testemunhas, Leonardo estava de capacete, mas o equipamento caiu e ele bateu de cabeça na lateral esquerda da Fiorino. Com o impacto, ele perdeu massa encefálica que ficou no para-brisas do veículo.

A vítima era integrante de um grupo de motociclistas. Amigos dele estiveram no local do acidente e informaram que Leonardo não tinha experiência em pilotar por estradas. A moto dele ficou jogada no meio da rodovia.

Policiais militares da 26ª Cicom atenderam a ocorrência e acionaram uma equipe do Instituto Médico Legal, que fez a remoção do corpo para a sede do órgão, em Manaus. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

