Adolescente de 13 anos mata mulher a facadas em Manacapuru, no AM

Manacapuru/Amazonas - Lindomara Laranjeira, de 25 anos, foi morta próximo à casa em que morava, situada no beco Silves, bairro da União, em Manacapuru (município a 69 km de Manaus), após discutir com um adolescente de 13 anos. Segundo a Polícia Civil, o jovem é o principal suspeito do crime, que ocorreu por volta das 16h deste sábado (13).

Segundo o delegado Rodrigo Torres, titular da 1ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Manacapuru, Lindomara consumia drogas, junto com o adolescente, em um terreno, quando discutiu com o adolescente e foi morta a golpes de faca. A polícia não soube informar o motivo da discussão.



O adolescente conseguiu fugir por um terreno alagado que fica nos fundos do bairro e levou com ele a arma utilizada no crime. A polícia ainda realiza buscas para encontrá-lo. Rodrigo Torres informou ao Em Tempo que Lindomara já tinha passagem na polícia pelo crime de tráfico de drogas.

O corpo dela será levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

