Mesmo baleado, menor escapa da morte e rivais tentam invadir hospital

O fato gerou curiosidade na população que lotou a frente do hospital | Foto: Divulgação

Coari - Um adolescente de 16 anos, identificado apenas como "João Paulo", foi baleado na manhã deste domingo (14) em Coari. A tentativa de homicídio ocorreu nas proximidades da Ponte do Roberval, que liga o Centro ao bairro Chagas Aguiar. O jovem foi alvejado na cabeça e na região pélvica e o Hospital Regional Dr. Odair Carlos Geraldo, para onde ele foi levado às pressas, quase foi invadido pelos homens que tentaram matá-lo.



Uma moradora, que preferiu não se identificar, relata que o jovem era envolvido com o tráfico de drogas e faria parte de um grupo de criminosos que age na cidade, sob o comando de um homem conhecido como "Vitão". O fato gerou curiosidade na população que lotou a frente do hospital, congestionando a rua principal. A área foi isolada e o policiamento reforçado no local.

Segundo a polícia, havia o boato na cidade que os rivais do adolescente, que efetuaram os tiros nele, ameaçarem adentrar o hospital após saberem que ele ainda estava vivo. O objetivo era finalizar o plano de assassinar o jovem, que continua internado e o estado de saúde não foi informado.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:



Corpo de homem amarrado com fios elétricos é encontrado em igarapé

Amazonense é morto após ser interceptado em estrada da Venezuela

Mulher esquartejada estava grávida e foi detida com drogas em presídio